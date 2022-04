Elden Ring e il suo imponente Albero Madre: quanto è alto?

Se vi siete addentrati all'interno di Elden Ring, sapete che oltre ai giganteschi e cattivi boss spicca tra tutti l'imponente Albero Madre. Si tratta dell'albero grande e luminoso che si erge al centro di Leyndell. Insomma, è praticamente impossibile da non vedere. Ma quanto è alto? Ci viene in aiuto un fan.

Come riportato da Zullie the Witch, le dimensioni dell'albero sono gigantesche: il tronco sembra continuare per centinaia di metri sotto la superficie, e mentre si taglia in alto, ci sono rami che arrivano molto al di sopra. Secondo la misurazione del fan, dalla base dell'Albero Madre al punto di diramazione più alto si registra circa 4.452 metri.

Per metterlo in prospettiva, è una buona fetta dell'altezza del Monte Everest (circa 8.849 metri). Insomma, senza dubbio si tratta di un albero davvero imponente! Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC e console: se vi trovate in difficoltà, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

