Elden Ring: risvegliare il drago più grande del gioco è impressionante...ma 'distruggerà' il vostro PC!

Elden Ring ha al suo interno diversi tipi di boss che in un modo o nell'altro porranno fine alla vostra inutile vita a volte con il solo schiocco di dita. Ma cosa succede se si incontra un boss letteralmente gigantesco?

La YouTuber Zullie the Witch ha pubblicato un video in cui si vede il suo personaggio risvegliare il vecchio drago Greyoll. Le sue dimensioni sono mastodontiche: si parla di 86 metri di altezza, 182 metri di lunghezza e 261 metri da una punta all'altra dell'ala.

Come potete notare dal video qui di seguito, Zullie è stata anche incoraggiata a dare vita all'enorme vaso che protegge il Colosseo che si vede nel gioco. Una volta risvegliati i due personaggi, è con l'imponente drago che le cose iniziano a non andare bene: non solo è praticamente impossibile da sconfiggere, ma il PC crasha in seguito alla stazza incredibile del mostro.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà potete sempre contare sulla nostra guida completa.

Fonte: GamesRadar