Elden Ring è pieno di canti corali ma molti dei testi sono privi di significato

La colonna sonora di Elden Ring è piena di canti corali, ma si è scoperto che i testi non sono in realtà in latino.

L'utente Reddit Magister Organi, uno studente di latino, ha svolto una ricerca diligente sui testi utilizzati nella colonna sonora del gioco e ha confermato che i testi sono in realtà dei testi incomprensibili, nonostante molti fan siano alla ricerca di significati nascosti.

I testi sono invece generati al computer e adattati per sembrare una lingua antica.

La ricerca di Magister Organi è iniziata con Song of Lament, cantato dalle sirene. Il testo è effettivamente in latino, ma è stato scritto da un paroliere che ha lavorato solo su questa canzone.

Lo studente ha poi contattato diversi produttori musicali che hanno lavorato al gioco, confermando che la maggior parte dei testi è priva di significato.

Per esempio, Magister Organi ha analizzato il testo ufficiale del brano Mohg Lord of Blood. Sebbene alcune parole e suoni assomiglino al latino, si tratta di parole senza senso, utilizzate semplicemente per aumentare l'effetto drammatico della musica.

Questa notizia è particolarmente interessante se collegata ai giocatori cinesi che hanno tradotto le rune sulla mappa del gioco dalla beta, prima del lancio.

I giocatori hanno scoperto che le rune erano in realtà parole giapponesi scritte in caratteri Yi, molto poco comuni e utilizzati dai sacerdoti.

Sembra che, attraverso i testi e le rune, FromSoftware si sia ispirata alle lingue antiche per dare un senso di mistero al gioco, anche se alcune di esse sono incomprensibili.

Fonte: Eurogamer.net.