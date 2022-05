Elden Ring aveva una quest che vi avrebbe fatto scegliere le sorti di Castello di Grantempesta dopo Godrick

L’ultima opera di From Software offre già una mole di contenuto elevatissima, ma come praticamente sempre succede durante lo sviluppo di un videogioco, alcune parti non riescono ad arrivare nel prodotto finale.

Negli anni, la community dei Soulsborne ha riportato alla luce molti fra oggetti, mappe, meccaniche, NPC e intere quest legate ai personaggi che sono rimasti, silenziosi, nel codice di gioco. Anche Elden Ring prosegue questo retaggio.

Un modder e dataminer ben conosciuto nella scena, Zullie the Witch, attivo prevalentemente su Youtube, è riuscito a trovare dei riferimenti aa una quest che non ce l'ha fatta: in breve, i giocatori avrebbero potuto scegliere chi sarebbe stato il successore di Godrik, Lord di Castello Grantempesta.

L'opzione sarebbe stata triplice: si sarebbe dovuto consegnare la corona ad uno fra tre NPC (Kenneth Haight, Nepheli Luox e Gostoc). La corona quindi sarebbe rientrata negli oggetti di quest. Oltre a ciò, non è chiaro quali effetti avrebbe avuto questa scelta.

