Elden Ring, dataminer scoprono una quest cancellata di Vyke, il personaggio in copertina

Probabilmente i fan conosceranno Vyke come il cavaliere inginocchiato sulla copertina di Elden Ring. Appare solo brevemente nel gioco finale come mini-boss. E' possibile ottenere la sua armatura e la sua lancia uniche sconfiggendolo, ma sembra un po' strano che un personaggio con un ruolo così piccolo appaia sulla copertina.

Ora, i dataminer di Elden Ring hanno scoperto una serie di missioni tagliate con Vyke e lo YouTuber Sekiro Dubi ne parla in un nuovo video. Gostoc il guardiano di Stormveil Castle, ha una serie di linee vocali inutilizzate che fanno riferimento a un cavaliere in "armatura che si scioglie verso l'interno" ovvero Vyke. Sfortunatamente, non sono stati scoperti resti di testo o dialoghi per la ricerca di Vyke, ma la sua posizione di spawn suggerisce che sarebbe stato un personaggio utile per aiutare i giocatori a sconfiggere un boss nel castello di Stormveil.

Apparentemente la ricerca avrebbe avuto alcune scelte di dialogo e offerto una manciata di ricompense nella misura di un paio di oggetti senza nome che sono stati eliminati dal gioco. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Here's a new video, with what remains of Vyke's cut questline... plus some Gostoc secret dialoguehttps://t.co/Cx2TjSq7by — Sekiro Dubi (@sekirodubi) June 14, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete agli inizi e vi trovate in difficoltà, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: Eurogamer