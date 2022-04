Elden Ring: scoperto 'Dream Mist', una meccanica interessante ma tagliata dal gioco finale

Tutti i titoli From Software sono accomunati dal pesante cut content, una pratica ovviamente usuale nel corso dello sviluppo di qualunque videogioco ma che qui, prende i connotati del mistico, come fossero vangeli apocrifi. Come non citare l'intera questline di Oscar di Dark Souls o la Slug Princess di Bloodborne ma anche Elden Ring non è esente da questo trattamento.

Il famoso dataminer Lance McDonald ha infatti scoperto un'intera meccanica rimossa dal titolo, con annesso NPC. La Dream Mist avrebbe consentito di collezionare sogni o i ricordi più oscuri di NPC e nemici vari, propabilmente per scoprire ancestrali segreti. Tutto ciò avrebbe richiesto uno speciale liquido in grado di far addormentare i nemici, forse sostituito dall'effetto "sonno" di alcuni armamenti.

Anche l'NPC protagonista della quest è stato completamente rimosso, di cui però non sappiamo praticamente nulla. Ci avrebbe dato St. Trina's Crystal Ball, necessaria per conservare tutti i ricordi. Di sicuro non sembrerebbe funzionare come per Sekiro, avendo più impatto sulla narrativa. Chissà se vedremo qualcosa del genere in eventuali DLC.