Elden Ring e oltre: FromSoftware potrebbe aiutare nello sviluppo di giochi basati su manga o anime

Lo sviluppatore di Elden Ring, FromSoftware, potrebbe essere utilizzato per assistere nello sviluppo di giochi basati su manga e anime.

La società madre di FromSoftware è Kadokawa Corporation, una grande azienda giapponese con diversi marchi di intrattenimento sotto il suo controllo, compresi megazine che pubblicano Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop e altri manga.

Gli ultimi risultati finanziari di Kadokawa, come notato dall'utente ResetEra Nightengale, hanno rivelato che la società sta pianificando di adattare alcuni dei suoi manga e anime in videogiochi, con FromSoftware indicato come una delle "risorse per gli adattamenti" che potrebbe utilizzare, insieme a Spike Chunsoft (Jump Force) e Gotcha Gotcha Games (RPG Maker).

È improbabile che lo sviluppatore riceva un adattamento come progetto principale, tuttavia, dato il successo di Elden Ring e delle sue altre IP originali tra cui Dark Souls e Bloodborne.

Inoltre, non è chiaro quale manga o franchise di anime stia prendendo in considerazione Kadokawa Corporation.

Ci sono sicuramente molte opzioni tra cui scegliere poiché Kadokawa Corporation è davvero enorme, con diverse altre società sotto di essa.

La serie manga Neon Genesis Evangelion, ad esempio, fa parte di Monthly Shonen Ace, di proprietà di Kadokawa Shoten, che a sua volta è di proprietà di Kadokawa Future Publishing, la cui società madre è infine Kadokawa Corporation.

Le divisioni anime sono altrettanto di vasta portata, poiché Kadokawa ha legami con The Girl Who Leapt Through Time, Sword Art Online, Angel Beats e molti altri.

