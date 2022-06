Elden Ring sbarca anche su Game Boy grazie a un demake!

Grazie a un demake creato da Shintendo, l'apprezzato Elden Ring di FromSoftware è sbarcato anche su Game Boy.

Ebbene sì, avete capito bene, da ora potete giocare a Elden Ring sull'amata portatile di Nintendo. Questo progetto non è una versione del titolo realizzata "in stile Game Boy", ma un vero e proprio gioco che potrete giocare sulla console dopo averlo copiato su una cartuccia.

Questo Elden Ring per Game Boy è un titolo ovviamente ridotto rispetto alle versioni che conosciamo, ma si tratta lo stesso di un gioco completo.

Potrete affrontare diversi boss rotolando o saltando e potrete visitare varie location. Insomma con questa particolare versione, vedrete voi stessi come sarebbe stato Elden Ring negli anni '90 su Game Boy.

Se non siete in possesso di un Game Boy non preoccupatevi, perché questo ispirato demake è giocabile anche via browser. Vi basterà andare sulla pagina ufficiale su itch.io.

Che ne dite?

Fonte: itch.io.