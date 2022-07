Elden Ring: i brutali gargoyle sono composti da esseri umani, non da pietra!

Una delle firme di From Software all'interno dei propri titoli è sicuramente la figura del gargoyle, evoluta sino ad assumere le sembianze spaventose in Elden Ring. Chi ha avuto a che fare con questi mostri sa benissimo come la loro pelle sia dura come la pietra e che utilizzino le loro ali dello stesso presunto materiale come scudo per difendersi.

Sulle ali di pietra avevamo ragione ma su tutto il resto, no. Il noto dataminer dei titoli From Software, Zullie the Witch, ha infatti scoperto un particolare agghiacciante su questi esseri e gli indizi li abbiamo avuto sempre sotto il naso. I gargoyle non sono fatti di pietra bensì di parti umane assemblate grazie all'adipocera, componente formatosi dai cadaveri in putrefazione e che troviamo in alcune armi per completarne il disegno.

Zullie ha notato come il volto in di questi esseri sia composto da due diversi, facendo presupporre come i gargoyle siano stati creati come agglomerato di resti umani fusi grazie all'adipocera creata nei vasi viventi. Non c'è spazio per l'allegria in Elden Ring.

Fonte: Thegamer