Elden Ring invaso dalla 'Polizia della Moda' che giudica il look dei giocatori

Non è la prima volta che un giocatore utilizza un gioco multiplayer per portare un po' di gioia agli altri utenti ed Elden Ring non è da meno. Stiamo parlando di un particolare giocatore che può essere annoverato tra le schiere della 'Polizia della Moda' che invade i mondi degli altri utenti non per combatterli ma semplicemente...per giudicarli dal loro look.

L'utente di Reddit Moonpapa333 si è rivolto sul forum per mostrare una divertente clip di Elden Ring, che ora ha oltre 20.000 voti positivi. Il breve video mostra un utente con il nome "Fashion Police" che esegue una panoramica completa del giocatore a 360 gradi, tirando fuori il suo telescopio per fare un'ispezione completa dell'abbigliamento, per poi inchinarsi o redarguire la persona e tornare nel suo mondo.

Insomma, sembra che i giocatori dovranno mettersi in forma per non essere criticati dalla Polizia della Moda! Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà, potete sempre dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: GameRant