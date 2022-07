Elden Ring diventa un gioco da tavolo RPG in arrivo il prossimo anno

Elden Ring è di gran lunga uno dei giochi più popolari di quest'anno. È uno dei titoli più venduti rilasciati finora nel 2022 e continua ad andare forte. Elden Ring ha già lasciato il segno nella storia dei giochi e sarà ricordato come uno dei principali action-RPG da giocare negli anni a venire.

Anche i giochi da tavolo del genere RPG sono richiesti al momento. Negli ultimi tempi, giochi come Dungeons & Dragons sono stati molto utilizzati. Ciò sta portando un certo numero di videogiochi a ricevere i propri giochi di ruolo da tavolo, poiché i giocatori cercano di approfondire i loro franchise preferiti.

La casa editrice Kadokawa ha annunciato che è in arrivo un gioco da tavolo basato su Elden Ring. Il libro uscirà per il Giappone all'inizio della primavera del 2023, senza che si sappia se arriverà in Occidente. Inoltre, non si fa menzione di quanto costerà, anche se tali informazioni verranno probabilmente rivelate man mano che la data di uscita si avvicina.

L'adattamento di Elden Ring sarà gestito da Group SNE e sarà prodotto da Hironori Katou, lo stesso team che ha creato il gioco di ruolo da tavolo Dark Souls. Il libro conterrà una serie di regole e dati per oggetti, mostri, incantesimi e altro ancora.

Fonte: Dualshockers