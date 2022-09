Elden Ring diventa gioco da tavolo! Il progetto è ufficiale

Elden Ring avrà il suo gioco da tavolo creato da Steamforged Games, già creatori di altri board games per Bandai Namco come quelli dedicati a Dark Souls e a Monster Hunter: World. In un nuovo avviso sul sito, Steamforged ha annunciato che il gioco sarà venduto tramite una campagna Kickstarter. L’annuncio è stato accompagnato da un render della miniatura dedicata al primo boss del gioco, Margit l’Innestato.

"I combattimenti caratteristici del videogioco saranno ricreati da combattimenti intelligenti senza dadi, che richiederanno ai giocatori di strategizzare e adattare i loro piani durante ogni incontro" è scritto nell’annuncio.

"La nostra missione è sempre quella di offrire adattamenti da tavolo autentici che catturino l'essenza di ciò che i fan conoscono e amano dell'IP. I fan devono aspettarsi un mondo da tavolo oscuro e ricco di mistero e pericolo, con combattimenti soddisfacenti e un'esplorazione gratificante. Preparatevi a perdere ore e ore in questo gioco, e a esserne felici" ha detto Mat Hart, co-fondatore e chief creative officer di Steamforged.

Purtroppo non si sa altro del gioco e delle sue particolarità, ma l’assenza di dadi nelle fasi di combattimento sembra davvero promettente ed è la chiave per un combat system più funzionale, bilanciato e deterministico come già visto in altri giochi similari.

