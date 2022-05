Elden Ring: 'Let me solo Her' si ritira e riceve un regalo speciale da parte di Bandai Namco

Malenia "la lama di Miquella" è sicuramente tra i boss più terrificanti di Elden Ring e dell'intero parco titoli di From Software. Nonostante sia una nemica totalmente opzionale, milioni di giocatori hanno trovato lo scontro affascinante quanto impegnativo, per molti forse un po' troppo.

Ma il mondo dei souls è fatto anche di eroi e in tutto l'Interregno non si è fatto che parlare di "Let me solo Her", un paladino dedito al soccorso dei giocatori ormai sull'orlo di un esaurimento nervoso, affrontando Malenia in un mortale uno contro uno. Ci è sempre riuscito finora, arrivando a sconfiggere l'Empirea per la 1000a volta.

LOOK AT THIS GUYS pic.twitter.com/EmLcNvdnfD — Mattel (@ElMattXD) May 11, 2022

Un traguardo incredibile e forse è anche per questo che "Let me solo Her" ha deciso di appendere il vaso al chiodo. Una volta terminata l'ultima live, ha però annunciato una sorpresa: Bandai Namco ha contattato il giocatore con la promessa di un regalo speciale, anche se ancora non si sa di cosa si tratta. A prescindere dal dono, rimane una delle storie più belle tra i titoli From Software.

