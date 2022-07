Elden Ring, un fan batte Malenia con una build di livello 1

In Elden Ring battere Malenia, spada di Miquella, non è affatto facile. Non per niente è considerata il boss più difficile di tutto l'interregno. Tuttavia ci sono alcuni fan che vogliono rendere la sfida ancora più complessa.

Come SynergyMygos, che ha condiviso la sua vittoria su Reddit. Molti giocatori affrontano Malenia alla fine della run, aspettando di esser giunti al livello 150. SynergyMygos no. Lui ha affrontato Malenia a livello 1 battendola, usando una semplice mazza per colpirlo ed un buckler per accedere ai parry, e usando come classe quella dello Sventurato.

Le run a livello 1 sono molto comuni nelle fanbase dei giochi FromSoftware. Scegliere la classe dello Sventurato inoltre è ulteriore malus, in quanto parte con statistiche davvero basse, anche se a tendere è la classe più flessibile del gioco, che ti permette di fare personaggi davvero eclettici.

Una sfida degna di un eroe: siete pronti ad emularlo?

Fonte: Gamepur