Elden Ring la modalità facile attualmente è una delle mod più popolari in assoluto

Ci sono molte mod di Elden Ring e su Nexus Mods attualmente ce ne sono circa 527. Ma una delle più popolari è una modalità facile, creata dal modder odashikonbu, che permette a chinque di giocare il titolo di FromSoftware.

La "Easy Mode For Elden Ring" di Odashikonbu è stata scaricata quasi 50.000 volte dal suo debutto il 12 marzo, rendendola la quinta mod di Elden Ring più popolare.

Esistono tre versioni della modalità facile: "Solo modifica danno", "Modifica danno + 10x runa" e "Personal Edit". Tutte e tre fanno più o meno le stesse cose, come ridurre il danno ricevuto del 50%, aumentare l'attacco fisico del 25% e raddoppiare sia il raggio della hit box che la quantità di salute recuperata.

Le cose si fanno interessanti con la versione "Personal Edit", che rende Elden Ring un gioco da ragazzi. Non solo permette di distruggere i nemici, ma disabilita anche meccanismi come i costi in FP per gli incantesimi e i limiti di peso per l'equipaggiamento, riducendo a uno il numero di materiali necessari per rinforzare le armi.

Per chi cerca un soggiorno più rilassante nelle "Lands Between", l'unico vero problema, o vantaggio, è che la mod funzionerà solo offline. Questo perché bisogna disabilitare l'anti-cheat del gioco. Odashikonbu ha scritto nella descrizione che la mod è stata progettata in modo che "tutti [possano] godersi Elden Ring, [non] per barare in modalità online".

Fonte: Kotaku.