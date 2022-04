Elden Ring ha un misterioso muro che avvelena i giocatori

In Elden Ring esiste un muro poco appariscente che può infliggere un effetto di stato tossico proprio come quando vi addentrate in una palude velenosa.

Come ha mostrato l'hacker di Elden Ring Zullie the Witch nel suo ultimo video, una sezione specifica della parete rocciosa situata sotto il Tempio di Eiglay a Villa Vulcano è in grado di infliggere un effetto di stato velenoso.

Se camminerete contro questo muro, comparirà la barra e l'effetto visivo del veleno. Non solo, perché ascoltando con attenzione sentirete il rumore dei passi tipico di quando si cammina nelle paludi velenose.

Zullie spiega che il muro velenoso ha a che fare con qualcosa noto come "Hit Material", un pezzo di codice che essenzialmente dice a Elden Ring come una superficie dovrebbe interagire con il giocatore. Hit Material denota due cose: che tipo di rumore di passi dovrebbe riprodurre il gioco mentre il personaggio si muove su un terreno diverso e se l'ambiente deve infliggere una sorta di danno o effetto di stato.

In qualche modo, il muro in questione è stato etichettato come "Hit Material 25" durante lo sviluppo di Elden Ring, ed è questo apparente errore che lo rende velenoso.

Fonte: Kotaku.