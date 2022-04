Elden Ring ha una nuova patch che rende Radahn ancora più letale...di nuovo

Cattive notizie per i fan di Elden Ring: la forza di Radahn è tornata a pieno regime. Il mostruoso generale è stato vittima di un nerf involontario nell'aggiornamento 1.03, che ha ridotto la potenza di alcuni dei suoi attacchi.

Il nemico schiacciava abilmente chiunque avesse una bassa barra della vita in un solo attacco o due. A quanto pare si trattava di un semplice bug (comodo per molti) che però adesso è stato risolto.

"Risolto un bug nella regolazione del bilanciamento del boss 'Generale Radahn' nell'aggiornamento 1.03, in cui la potenza di alcuni attacchi veniva ridotta involontariamente", si legge nelle brevi note sulla patch. Radahn è uno dei boss più duri del gioco, che senza dubbio fa cercare ai giocatori aiuto esterno per combatterlo. Di certo questo nuovo fix non piacerà ai giocatori che devono ancora combattere contro questo nemico.

Vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile su PC e console. Se vi trovate in difficoltà a questo link potete visionare la nostra guida completa.

Fonte: VG247