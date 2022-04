Elden Ring con l'ultima patch rende Malenia molto più difficile da battere

Elden Ring è già un gioco punitivo, pieno di boss difficili, ma la patch 1.04, che ha cambiato il bilanciamento del titolo ad aprile, rende uno dei nemici più tosti ancora più difficile. I giocatori stanno segnalando che Malenia è diventata un avversario durissimo. Sembra esserci un bug nel nuovo aggiornamento di FromSoftware che consente a Malenia di auto-guarirsi, rendendo il combattimento più estenuante di prima.

Malenia è un boss opzionale che potete combattere verso la fine del gioco e, essendo uno dei semidei più potenti della lore, è un avversario molto difficile. Oltre a infliggere enormi quantità di danni e ad avere un'ampia riserva di salute, si autoguarissce ogni volta che mette a segno un colpo. Questo rende la battaglia particolarmente dura anche per i giocatori più abili.

Malenia era già una "seccatura" per molti, ma con la patch 1.04 le cose sono peggiorate. Secondo i giocatori, Malenia apparentemente si guarisce da sola ogni volta. Non ha bisogno di colpirvi per guarire. Può semplicemente far oscillare la sua spada in aria, senza colpire assolutamente nulla, e comunque in qualche modo riguadagna parte della sua salute.

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che l'ultima patch di Elden Ring ha apportato interessanti modifiche, come quella che riguarda il tutorial. Dopo l'aggiornamento, i giocatori sono finalmente in grado di vedere più chiaramente il tutorial, qualcosa che può risultare molto utile, soprattutto a chi si avventura per la prima volta in un soulslike di FromSoftware.

Fonte: Kotaku.