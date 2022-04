Elden Ring è piuttosto difficile ma la percentuale di giocatori che ha ottenuto il Platino è molto alta

Elden Ring è uscito da circa due mesi ormai e tutti sanno che è un gioco piuttosto difficile. Il titolo è generalmente considerato più "accessibile" rispetto ai suoi predecessori Soulslike, ma il grado di sfida è comunque alto.

Quindi potrebbe essere una sorpresa apprendere che il 7,9% dei giocatori di Elden Ring ha sbloccato il Trofeo di Platino su PlayStation. A prima vista, potreste pensare che non sia una statistica così impressionante, ma in realtà è una percentuale davvero alta per quanto riguarda i trofei di platino nei giochi di successo.

Per fare un confronto, ecco alcune percentuali dei Trofei di Platino per altri titoli in qualche modo simili:

Ghost of Tsushima - 13.6%

Elden Ring - 7.9%

Bloodborne - 6.5%

Dark Souls III - 5.3%

God of War (2018) - 4.7%

Assassin's Creed Valhalla - 2.4%

Considerando le dimensioni di Elden Ring - e la sua difficoltà - è soprendente pensare che la sua percentuale di Platino sia superiore a God of War. Che ne pensate?

Per scoprire tutti i segreti di Elden Ring, date uno sguardo alla nostra guida.

Fonte: Pushsquare.