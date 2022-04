Elden Ring su Steam Deck ha tempi di caricamento più veloci di PS5 e Xbox Series X/S

In rete è compraso un nuovo video comparativo di Elden Ring, che mostra come gira il gioco in esecuzione su Steam Deck rispetto alle console PlayStation e Xbox.

Il nuovo video, realizzato da ElAnalistaDeBits, evidenzia come l'ultimo gioco di FromSoftware possa avere lo stesso aspetto visivo delle console di generazione attuale con impostazioni su High, anche se a una risoluzione inferiore e con prestazioni bloccate a 30 FPS.

Dall'analisi, è emerso che i tempi di caricamento sono più rapidi su Steam Deck rispetto a PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

"I tempi di caricamento sono leggermente più rapidi su Steam Deck rispetto alle console di nuova generazione con il modello SSD", si legge nella descrizione del video. "Elden Ring è stato appositamente ottimizzato per funzionare in modalità Steam Deck Gaming in modalità portatile. Il gioco soffre di problemi di prestazioni in modalità Desktop o quando si aumenta la risoluzione sopra 1280x800p".

"Valve ha lavorato per ottimizzare questo gioco per la sua console, ottenendo un risultato molto soddisfacente".

Per scoprire tutti i segreti di Elden Ring date uno sguardo alla nostra guida.

Elden Ring è ora disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.

Fonte: Wccftech.