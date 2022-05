Elden Ring e Switch senza rivali negli USA nel primo trimestre del 2022

Mat Piscatella di NPD ha rivelato i dati relativi al mercato USA per il primo trimestre del 2022.

Stando a quanto condiviso dall'analista, negli Stati Uniti Elden Ring e Nintendo Switch non hanno avuto rivali per quanto riguarda il mercato software e quello hardware.

In termini di guadagni generati sul fronte hardware, spicca in realtà Xbox Series X, ma Switch ha venduto un numero maggiore di unità.

Elden Ring, nel frattempo, ha facilmente dominato il mercato software. Questo non dovrebbe sorprendere, visto che il titolo di FromSoftware è stato in grado di piazzare 12 milioni di copie poche settimane dopo il lancio.

Piscatella scrive su Twitter: "secondo il nuovo report Games Market Dynamics del primo trimestre 2022 di The NPD Group, la spesa statunitense per hardware, contenuti e accessori per videogiochi ha raggiunto $13,9 miliardi nel trimestre, con un calo dell'8% rispetto al primo trimestre 2021".

"Nintendo Switch ha venduto la maggior parte delle unità di hardware durante il primo trimestre del 2022 negli Stati Uniti, mentre Xbox Series X/S hanno guidato il mercato hardware nella spesa totale dei consumatori. Elden Ring è stato il gioco premium più venduto del trimestre in termini di vendite in dollari".

In content, subscription was the leading growth segment with mid-single digit percentage consumer spending gains when compared to a year ago.



Look for more details from the Q1 2022 Games Market Dynamics report that will be coming soon. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 4, 2022

According to the new Q1 2022 Games Market Dynamics report from The NPD Group, U.S. spending on video game hardware, content and accessories reached $13.9B in the quarter, a decline of 8% when compared to Q1 2021. Content spending was -7% vs YA, hardware -15% and Acc -16%. pic.twitter.com/T3egW7J4Wx — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 4, 2022

"Nei contenuti, gli abbonamenti sono stati il segmento di crescita principale con un aumento della spesa dei consumatori rispetto a un anno fa".

