Elden Ring ha venduto la maggior parte delle sue copie su PS5 e PS4 negli USA

Elden Ring ha venduto la maggior parte delle copie su PS5 e PS4 negli Stati Uniti, ma non con un ampio margine, secondo Mat Piscatella di NPD. Inoltre, il titolo FromSoftware ha spodestato Call of Duty come il gioco più venduto nel paese, un record che non si batteva da tempo. Questa impresa è particolarmente impressionante perché stiamo parlando di vendite relative all'ultimo anno e Elden Ring è stato lanciato sul mercato solo da due mesi al momento del report di NPD, mentre Vanguard è disponibile da novembre 2021.

Xbox Series X/S stanno guadagnando terreno negli Stati Uniti ma PS5 è ancora in testa e, considerando l'enorme base di installazione di PS4 rispetto a Xbox One, è comprensibile il motivo per cui Elden Ring ha venduto più copie sulle piattaforme PlayStation.

Inoltre, Sony ha una lunga storia con FromSoftware, quindi gli utenti PlayStation hanno un'affinità con i giochi dello studio. Poiché NPD non ha condiviso i dettagli sulle vendite, non sappiamo quante copie di Elden Ring sono state vendute su PS5 e PS4 rispetto a Xbox Series X/S e PC.

US NPD PREMIUM GAMES - Elden Ring was the 2nd best-selling title of April 2022. Elden Ring remains the best-selling game of 2022 year-to-date and has surpassed Call of Duty: Vanguard to become the best-selling premium game of the trailing 12-month period ending April 2022. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 13, 2022

PlayStation is lead in the US, but not by a wide margin. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 13, 2022

Dato il successo di Elden Ring, molti credono che DLC ed espansioni siano in sviluppo. La società madre di FromSoftware, Kadokawa, ha accennato a DLC nel suo ultimo report finanziario, ma ha rifiutato di commentare ulteriormente.

