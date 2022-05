Elden Ring in VR? Ecco il primo video gameplay dell'incredibile mod!

Abbiamo parlato tantissimo di Elden Ring, un titolo che ha stravolto le abitudini di molti giocatori e sicuramente tra i primi candidati al premio come miglior gioco dell'anno. Come per altri giochi From Software la varietà portata dai modder non manca nemmeno qui, ma una delle aggiunte più richieste sembra essere finalmente tra noi.

Come annunciato infatti nelle scorse settimane, era in preparazione una mod speciale in grado di trasformare Elden Ring in un titolo VR, con tutte le conseguenze del caso. A opera di Luke Ross, questo lavoro è ora visionabile in un gameplay di 16 minuti anche se, serve ancora un po' di olio di gomito.

Come potete vedere infatti, le modifiche sono tutt'altro che perfette, soprattutto in fase di combattimento ravvicinato. Del resto non si tratta di un conversione nel senso stretto del termine quanto agire direttamente sulla camera di gioco attraverso il visore. Il risultato è però incradibile considerando che ci lavori una sola persona.