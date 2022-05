Electronic Arts ha registrato un 'anno da record'. FIFA supera quota 150 milioni di account

Electronic Arts ha pubblicato i risultati finanziari per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2022, relativo al periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 marzo 2022.

Si scopre che sia i ricavi netti che l'utile netto mostrano un miglioramento significativo anno su anno.

Il comunicato stampa della società include anche la tradizionale dichiarazione dell'amministratore delegato Andrew Wilson, che ha parlato di un "anno record" per l'azienda.

“L'anno fiscale 2022 è stato un anno record, con centinaia di milioni di giocatori in tutto il mondo che si sono uniti ai nostri giochi per giocare, guardare e creare insieme. Con giochi straordinari, costruiti attorno a potenti IP, realizzate da team incredibilmente talentuosi e un impegno eccezionale nei nostri servizi live, l'anno fiscale 2023 è destinato a essere un anno di innovazione e crescita per Electronic Arts".

Anche il direttore operativo e finanziario Chris Suh ha commentato, menzionando che il quarto trimestre è stato un altro trimestre forte trainato dai servizi live.

“Abbiamo chiuso l'anno con un altro trimestre forte per i ricavi e con una crescita dei profitti, guidati dalla nostra attività di servizi live che ha rappresentato l'85% delle nostre prenotazioni nette nel quarto trimestre. Abbiamo una solida base di giocatori profondamente coinvolti, IP ricche e un modello di business su cui continueremo a investire per crescere nell'anno fiscale 2023 e oltre".

Apprendiamo che FIFA ha ora più di 150 milioni di account e Apex Legends ha stabilito un record per il coinvolgimento più alto con la stagione 12.

Le prenotazioni nette per l'anno fiscale 2022 sono state di 7,515 miliardi di dollari, in aumento del 21% anno su anno.

I servizi live e le altre prenotazioni nette sono aumentate del 17% anno su anno e rappresentano il 71% delle prenotazioni nette totali nell'anno fiscale 2022.

La rete di giocatori EA è cresciuta del 16% anno su anno fino a oltre 580 milioni di account attivi unici.

Durante l'anno fiscale 22, EA SPORTS FIFA ha avuto più di 150 milioni di account.

FIFA Mobile ha avuto il trimestre più grande di sempre con nuovi giocatori unici in aumento di quasi l'80% anno su anno.

La stagione 12 di Apex Legends ha stabilito un record per il maggior coinvolgimento dal lancio.

It Takes Two ha vinto oltre 90 premi durante l'anno fiscale 2022.

Fonte: Twinfinite.