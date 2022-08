F1 22: disponibile Portimao e l'update 1.7 che porta diverse migliorie

Come annunciato ieri, arriva l'update 1.7 per F1 22, che porterà un nuovo circuito e diverse migliorie tecniche e non. Il circuito di Portimao è gratuito per tutti i possessori del gioco e sarà seguito a settembre da quello di Shangai. Questo il changelog dell'update 1.7:

Portimao è stato aggiunto alle modalità Prova a tempo, Gran Premio e Multigiocatore;

Miglioramenti al tempo di risposta dell'acceleratore;

Il danno dell'ala anteriore ora avrà un effetto maggiore sulla maneggevolezza e sui tempi sul giro;

Risolto un problema per cui le temperature degli pneumatici potevano essere al di sopra della temperatura prevista all'inizio del giro di formazione;

Feedback del trigger migliorati su controller Xbox Series su PC;

Migliorato il bilanciamento della difficoltà per i programmi di test;

Risolto problema grafico sulla sospensione posteriore della Red Bull;

Risolto l'arresto anomalo quando si rientrava in una carriera per due giocatori dopo la disconnessione;

I tempi inferiori a 1:27:000 ad Abu Dhabi possono ora essere pubblicati nella classifica delle prove a tempo;

Risolto un problema per cui i tempi delle prove a tempo potevano essere pubblicati nella classifica sul bagnato durante la guida in condizioni di asciutto;

Risolto un problema per cui i giocatori potevano rimanere bloccati nella super licenza dopo aver aggiunto un trofeo;

Migliorato il livello di dettaglio degli interni delle Supercar nella telecamera pilota;

Miglioramenti generali della stabilità;

Varie correzioni minori;

Fonte: EA.com