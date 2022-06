F1 2022 sfreccia nel trailer di lancio

F1 22 di Codemasters uscirà questa settimana, ma chi possiede la Champions Edition avrà accesso anticipato al titolo oggi.

Per prepararsi all'arrivo del titolo, gli sviluppatori hanno pubblicato il nuovo trailer di lancio.

Tutti gli elementi fondamentali di un gioco di Formula 1 sono presenti, come le carriere MyTeam e MyDriver, i Gran Premi, il Podium Pass e così via. Tuttavia, F1 22 abbandona la modalità storia Braking Point dell'anno scorso a favore di F1 Life, una modalità in cui è possibile sbloccare e correre con le supercar, personalizzare il proprio avatar, decorare lo spazio abitativo e altro ancora.

Questo gioca a favore del multiplayer, poiché diversi giocatori potranno visitare il vostro spazio sociale. Ci sono altre caratteristiche, come le impostazioni Immersive e Broadcast, nuovi commentatori, tracciati aggiornati e il nuovo tracciato dell'Autodromo Internazionale di Miami.

Per chi non possiede la Champions Edition, F1 22 sarà disponibile dal 1° luglio su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.

Sulle pagine di Eurogamer.it potete leggere la nostra recensione di F1 2022.

Fonte: Gamingbolt.