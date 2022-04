F1 22, l'upgrade next-gen PS5 e Xbox Series X/S disponibile solo con la più costosa Champions Edition

La scorsa settimana EA ha annunciato ufficialmente F1 22, un titolo corsistico nato dalla collaborazione con Codemasters. Abbiamo già parlato dei dettagli di questo gioco in una news apposita, ma ora i giocatori si stanno chiedendo se il gioco consentirà l'upgrade su PS5 e Xbox Series X/S.

La risposta è sì, ma ad una condizione: chi avrà preordinato la Champions Edition che ha un costo di 90 euro, avrà la possibilità di aggiornare il gioco alla versione next-gen. Nulla da fare invece per chi ha deciso di acquistare la Standard Edition.

Come si legge nelle FAQ ufficiali "Il Dual Entitlement è disponibile solo con l'acquisto di F1 22 Champions Edition. La Standard Edition di F1 22 non include il Dual Entitlement. Ciò significa che se acquisti F1 22 Standard Edition su PS4 e in seguito passi a PS5, per giocare dovrai acquistare la versione PS5 del gioco".

Non è certo una novità per i giochi EA: alcuni di loro infatti offrono il Dual Entitlement in questo modo. Un esempio è proprio FIFA 22 lanciato lo scorso anno.

