FIFA 22 FUT Captains, disponibile per tutti i giocatori il nuovo evento

FIFA 22 continua a sorprendere i giocatori con nuovi eventi e uno di questi si chiama FUT Captains. FUT Captains è una celebrazione dei più grandi capitani del calcio mondiale, sia passati che presenti, e contiene per la prima volta in assoluto alcuni contenuti storici.

Tra le bandiere disponibili, alcuni capitani che hanno fatto la storia del calcio italiano come Antonio Di Natale, Lorenzo Insigne e Diego Milito. Come possiamo vedere è presente anche Fabio Quagliarella, il capitano della Sampdoria, che ha giocato con questa maglia nella stagione 2006/07 per poi tornare a Genova nel gennaio 2016 dopo aver giocato anche per Udinese, Napoli, Juventus e Torino.

L'aggiornamento FUT Captains sarà disponibile da oggi fino al 22 aprile. Ci saranno una serie di uscite a partire dal Team 1, disponibile oggi 8 Aprile con 11 Capitani, quattro dei quali saranno Eroi Captains, considerati “Giocatori Rari”. Qui di seguito potete dare uno sguardo ai calciatori disponibili.

FIFA 22 è disponibile su PC e console.