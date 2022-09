FIFA 23 presenta la sua vasta colonna sonora, con quasi 100 brani a disposizione!

L'avvicinarsi dell'uscita di FIFA 23 comporta anche l'annuncio e il rilascio su Spotify della colonna sonora, davvero vasta visto che vanta quasi 100 brani di diverso genere musicale.

"La colonna sonora di quest'anno dimostra l'ampiezza dell'amore del mondo per il gioco, catturando suoni da tutte le parti del globo", ha affermato Raphaella Lima, Global Music Marketing Director di EA. "Abbiamo voluto sottolineare l'importanza della nostra comunità calcistica globale attraverso la musica e siamo entusiasti di collaborare con questo incredibile gruppo di artisti per fornire le canzoni e gli inni per il FIFA più esteso di sempre". I fan possono anche mostrare il loro sostegno ai loro musicisti preferiti attraverso le divise FIFA Ultimate Team disegnate da artisti tra cui Jack Harlow, ROSALÍA, Pheelz, Central Cee e altri ancora. I kit personalizzati, pensati per rappresentare la personalità di ogni artista, saranno sbloccabili attraverso una serie di obiettivi a partire dal 27 settembre per chi possiede l'accesso anticipato.

FIFA 23 arriverà il 30 settembre su tutte le console e su PC.

Fonte: Spotify