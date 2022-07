Fifa 23: ci sarà una patnership con Marvel?

Nelle ultime ore EA Sport, a quanto sembra non intenzionalmente, avrebbe confermato una patnership con Marvel per il suo prossimo gioco sul calcio, Fifa 23.

Infatti, cercando su google immagini i termini “Fifa 23 Heroes Marvel” appare una immagine caricata sul sito dell’azienda che annuncia appunto la patnership.

L’immagine mostra la nuova carta Fifa World Cup Heroes che potrebbe far parte del novero di quelle dedicate a questo accordo. Non è chiaro se si tratti solo di oggetti estetici o, meno realisticamente, di vere e proprie card speciali create per celebrare i supereroi marvel come Hulk, Captain America, Ironman o Spiderman.

Attualmente EA Sports non ha rilasciato comunicati ufficiali, e non sappiamo se questa trattativa con Marvel sarà annunciata a breve.

Fifa 23 sarà disponibile il prossimo 30 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch.

Fonte: Fifaultimateteam