FIFA 23, la modalità Carriera vi consente di vestire i panni di un famoso allenatore

FIFA 23 è l'ultimo capitolo della lunga serie, mentre il più grande gioco di calcio del mondo si prepara a trasformarsi in EA Sports FC per la stagione 2023/24. Con la nuova tecnologia HyperMotion 2 per l'esperienza calcistica più realistica di sempre, c'è molto da aspettarsi.

Mentre Ultimate Team domina ogni anno le discussioni, la modalità Carriera di FIFA ha una fedele base di fan, piena di giocatori che vogliono vivere il loro sogno come giocatore o guidare le loro squadre preferite verso la gloria nei panni di un allenatore. Ecco i primi dettagli.

Innanzitutto i Playable Highlights consentono ai giocatori di scegliere quando assumere il controllo dei momenti chiave per aiutare a "definire il risultato di una partita". Da un attacco dell'ultimo minuto alla difesa nei minuti di recupero, i Playable Higlights consentiranno ai giocatori di prendere parte a "punti salienti generati dinamicamente" che potrebbero creare o distruggere la stagione.

Non solo ma un'altra novità sta nel fatto di poter impersonare l'allenatore di calcio preferito. "Abbiamo ricevuto feedback da giocatori che vogliono giocare come alcuni dei loro allenatori preferiti e siamo felici di dire che FIFA 23 vi consente di giocare come uno degli oltre 350 autentici allenatori di calcio, in Modalità carriera".

Una novità nella modalità Carriera giocatore di FIFA 23 sono i tratti della personalità. Il modo in cui si sceglie di giocare avrà più effetto che mai, poiché aiuterà il gioco a dare un tratto della personalità che potrebbe migliorare le statistiche del proprio calciatore.

Vi ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre su PC e console.

Fonte: Eurogamer