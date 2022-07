FIFA 23 per PC è basato sull'edizione next-gen e costerà di più

La versione PC di FIFA 23 è basata sull'edizione next-gen e costerà di più

Solo poche ore fa EA Sports ha condiviso il trailer di annuncio ufficiale di FIFA 23 e, con la pagina Steam del gioco già online, scopriamo che la versione PC è ufficialmente basata sull'edizione next-gen.

FIFA 22 su PC era basato sulla versione console last-gen e ha ricevuto un'enorme reazione da parte della community PC, che avrebbe voluto un'esperienza visiva di FIFA al massimo livello.

Con FIFA 23, questo non sarà più un problema, poiché EA Sports porterà la tecnologia Hypermotion 2 su PC.

Con questo aggiornamento, anche i requisiti di sistema minimi e raccomandati per FIFA 23 sono cambiati in modo significativo rispetto a FIFA 22. Questo significa che alcuni fan dovranno aggiornare il proprio PC se vogliono continuare a seguire la serie. Attualmente, la GPU minima richiesta per FIFA 23 è una GTX 1050 Ti o una Radeon RX 570. Mentre il quantitativo minimo di RAM rimane ancora di 8 GB, per l'installazione del gioco sono necessari 100 GB di spazio libero, il doppio rispetto a FIFA 22.

Come per PS5 e Xbox Series X|S, FIFA 23 costerà 70 Euro su PC, ed è la prima volta che accade sulla piattaforma.

FIFA 23 non è il primo gioco ad avere un prezzo di 70 Euro su PC. Square Enix ha già lanciato Final Fantasy 7 Remake, un gioco di tre anni fa, su Epic Games Store allo stesso prezzo. L'azienda giapponese ha anche messo in vendita Forspoken alla stessa cifra su Steam.

Fonte: Dualshockers.