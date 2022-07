FIFA 23, annunciati i requisiti minimi e consigliati del titolo calcistico

FIFA 23 uscirà il 30 settembre per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Disponibile su Origin e Steam, il gioco di EA Sports ha svelato le sue specifiche minime e le specifiche consigliate su PC.

Come ogni anno, i fan troveranno le più grandi squadre di calcio del mondo e i loro giocatori in FIFA 23. Quest'anno, oltre alle selezioni femminili già presenti da diverse stagioni, FIFA 23 offrirà club di quattro grandi campionati di calcio femminile.

FIFA 23 presenterà anche le migliori competizioni internazionali in arrivo con la Coppa del Mondo maschile del 2022, ospitata in Qatar, e la Coppa del Mondo femminile del 2023, che si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda.

Ecco quindi di seguito i requisiti minimi e consigliati per far girare al meglio il gioco.

Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Processore: Intel Core i5 6600k o AMD Ryzen 5 1600

Memoria (RAM): 8 GB di memoria

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti o AMD Radeon RX 570

DirectX: versione 12

Spazio su disco: 100 GB di spazio su disco disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Processore: Intel Core i7 6700 o AMD Ryzen 7 2700X

Memoria (RAM): 12 GB di memoria

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon RX 5600 XT

DirectX: versione 12

Spazio su disco: 100 GB di spazio su disco disponibile

Fonte: DSOG