FIFA 23 nel nuovo video gameplay che mostra le novità del gioco

Electronic Arts ha appena condiviso il primo gameplay di FIFA 23. Il video descrive in dettaglio il gameplay, in particolare le modifiche rispetto ai capitoli precedenti.

La tecnologia HyperMotion, che ha debuttato in FIFA 22, è stata un successo. E in FIFA 23, i giocatori conosceranno la sua evoluzione: HyperMotion 2. Quest'anno l'attenzione, più che mai, sarà sul realismo.

Per migliorare ulteriormente l'apprendimento automatico nell'acquisizione del movimento per il gioco, la società ha realizzato due partite di calcio a tutta lunghezza a Saragozza, in Spagna. Uno con le donne e un altro con gli uomini, per registrare anche le differenze tra loro. Inoltre, sono stati effettuati anche diversi esercizi di abilità. Ci saranno più di 6.000 animazioni nel gioco. Qui di seguito potete dare uno sguardo al nuovo trailer.

Vi ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile dal 30 settembre per PC e console: a questo link potete dare uno sguardo alla nostra anteprima.