FIFA realizzerà videogiochi con nuovi partner dopo la separazione da EA

FIFA, l'organo di governo globale del calcio, ha rivelato un piano ambizioso per la produzione di più videogiochi a marchio FIFA con vari sviluppatori e publisher, poche ore dopo l'annuncio della separazione da EA .

Fino ad ora, la FIFA aveva mantenuto un accordo di licenza esclusivo con EA sia per i titoli di simulazione che per quelli non di simulazione, il che significava che nessuno tranne EA poteva realizzare videogiochi di calcio con il nome e i loghi FIFA. L'accordo doveva scadere quest'anno, ma le parti hanno firmato una "proroga a breve termine", secondo la FIFA, in base alla quale FIFA 23 sarà l'ultimo gioco EA a portare il marchio FIFA. Il franchise calcistico di EA, che ha debuttato nel 1993 con FIFA International Soccer su Sega Genesis, sarà ribattezzato EA Sports FC a partire da luglio 2023.

Quando verrà lanciato questo autunno, FIFA 23, per la prima volta, non sarà l'unico videogioco di calcio a marchio FIFA sul mercato, sebbene rimarrà l'unico gioco di simulazione a marchio FIFA. La suddetta estensione tra FIFA ed EA "concede i diritti solo per la categoria del calcio di simulazione, liberando i diritti di gioco più ampi per diversi publisher che potranno lanciare nuovi giochi ed esperienze più coinvolgenti per i fan", ha affermato la FIFA.

Di conseguenza, FIFA ha annunciato che "un certo numero di nuovi giochi non di simulazione sono già in produzione" per il lancio questo autunno, sebbene non abbia nominato nessuno degli sviluppatori o publisher coinvolti. Il primo di questi titoli sarà incentrato sulla Coppa del Mondo 2022, che si svolgerà in Qatar da novembre a dicembre. FIFA ha affermato che è anche in trattative con i partner per progetti incentrati sulla Coppa del Mondo femminile del 2023, che sarà ospitata da Australia e Nuova Zelanda la prossima estate. (Entrambi i tornei appariranno anche in FIFA 23.)

Dopo il lancio di questi giochi non di simulazione nel 2022 e nel 2023, il piano della FIFA è di riportare sul mercato un gioco di calcio di simulazione a marchio FIFA nel 2024. L'organizzazione ha affermato che sta "attualmente collaborando con i principali publisher, società di media e investitori". Vale la pena notare che per più di un decennio EA Sports FIFA ha avuto un solo vero concorrente: la serie Pro Evolution Soccer di Konami, che la società ha rilanciato nel 2021 come eFootball con risultati disastrosi. Probabilmente non sarà un compito facile per FIFA trovare un partner, o per EA creare un gioco di calcio da zero.

Fonte: Polygon.