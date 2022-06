Final Fantasy XVI con il suo combattimento si ispira a Capcom, FromSoftware e PlatinumGames

Continuano ad arrivare nuove informazioni su Final Fantasy XVI, dato che il director Naoki Yoshida ha pubblicato diverse interviste che vanno più a fondo nel mondo e nel gampelay del gioco di prossima uscita.

Ora, attraverso il sito Multiplayer, veniamo a conoscenza delle ispirazioni che hanno portato al combat system di Final Fantasy XVI che, come abbiamo potuto vedere in diverse occasioni, è molto più improntato all'azione. Durante questa intervista, Yoshida ha parlato di come il gameplay sia stato influenzato di diverse altre produzioni.

"Senza menzionare giochi nello specifico, abbiamo guardato a titoli fatti da PlatinumGames in primis, ma anche da Capcom e FromSoftware", ha dichiarato Yoshida nell'intervista. "Il team è composto da tanti giocatori appassionati e le opere che ci hanno ispirato sono quelle con cui abbiamo speso tantissimo tempo, non solo per lavoro ma soprattutto per divertimento".

Del resto, come vi avevamo riportato tempo fa, i combattimenti sono curati da Ryota Suzuki ex designer di Devil May Cry V e Dragon's Dogma.

Final Fantasy XVI non ha ancora una data di uscita specifica, ma il titolo arriverà nel corso dell'estatte 2023.