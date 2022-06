Final Fantasy XVI sarà o no open world? Parla Naoki Yoshida

Final Fantasy XVI non seguirà lo stesso grande design open world del suo predecessore, ma avrà un'abmientazione più mirata, ha confermato il suo produttore Naoki Yoshida in un'intervista con IGN.

Invece di essere un mondo aperto, Final Fantasy XVI enfatizzerà il design basato su aree specifiche. Tuttavia, Yoshida ha affermato che lui e il suo team sono stati influenzati dai giochi di ruolo open world tripla A, sebbene abbia rifiutato di nominare titoli specifici.

Nell'intervista Yoshida ha spiegato che secondo "un'ampia ricerca sugli utenti" che il team ha condotto, molti giocatori più giovani non hanno mai giocato a un gioco della serie o hanno espresso scarso interesse per Final Fantasy. Per comprendere meglio questi giocatori più giovani, gli sviluppatori presumibilmente hanno giocato a molti giochi recenti e quindi si sono ispirati alla sovrabbondanza di giochi di ruolo open world tripla A che sono stati più dominanti nella storia dei titoli attuali.

"Tuttavia", ha detto Yoshida, "per portare una storia che sembra abbracciare un intero globo e oltre, abbiamo deciso di evitare un design open world che ci limiti a un unico spazio open world, e concentrarci invece su uno spazio indipendente basato su un'area design del gioco in grado di offrire ai giocatori una migliore sensazione di una scala veramente 'globale'".

Final Fantasy XVI è stato annunciato nel 2020 e in seguito non ci sono stati ulteriori dettagli fino alla scorsa settimana. Il prossimo capitolo di Square Enix nella sua serie di punta è attualmente fissata per l'estate 2023.

Fonte: Eurogamer