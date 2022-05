Final Fantasy VII riceverà nuove informazioni il prossimo mese durante la celebrazione dei suoi 25 anni

I dettagli sul prossimo episodio di Final Fantasy VII Remake sono stati molto scarsi in questo periodo, se non praticamente nulli. Tuttavia sembra che ciò possa cambiare tra non molto.

Parlando durante una diretta streaming riguardo Final Fantasy VII: The First Soldier, Tetsuya Nomura ha confermato che nuove informazioni sul gioco saranno disponibili a giugno, periodo in cui si celebreranno i 25 anni del capitolo. L'informazione è stata condivisa su Twitter da Xenosaga7 il quale ha riportato il video da dove proviene la dichiarazione.

Con Ever Crisis e la seconda parte del remake in via di sviluppo quindi, è probabile che sentiremo nuove informazioni per entrambi i titoli il prossimo mese.

Nomura: Next month they are planning to reveal information for Final Fantasy VII 25th anniversary — xenosaga (@xenosaga7) May 18, 2022

Non dimentichiamo inoltre che Square Enix ha recentemente lanciato un sito per il 35° anniversario di Final Fantasy, che anticipa l'arrivo di notizie sui giochi futuri. "Quest'anno in cui si celebra il 35° anniversario, vi offriremo molti nuovi modi entusiasmanti per godervi i mondi di Final Fantasy", afferma il sito.

Fonte: Wccftech