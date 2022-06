Final Fantasy VII Rebirth è la parte 2 del Remake e ora i fan stanno cercando di indovinare il nome della parte 3

I fan di Final Fantasy 7 Remake stanno teorizzando come potrebbe chiamarsi la terza parte della trilogia.

I fan della famosa serie di Square Enix hanno ricevuto una serie di buone notizie di recente, come la finestra di uscita di Final Fantasy 7 Remake Parte 2 (alias Final Fantasy 7 Rebirth), l'annuncio di un remake di Final Fantasy 7: Crisis Core e infine la notizia che Final Fantasy 7 Remake Part 3 è ufficialmente in sviluppo.

Considerando che Final Fantasy 7 Remake Rebirth non è previsto prima del "prossimo inverno" e che la Parte 3 è in "sviluppo attivo" in questo momento, probabilmente non vedremo molte notizie sulla Parte 3 almeno per un po'. Questo non ha impedito ai fan di scommettere su come si chiamerà il prossimo gioco della trilogia Final Fantasy 7 Remake, con molti fan che prevedono che probabilmente inizierà con una R, proprio come gli altri due giochi della serie.

Nella sezione commenti di un post nel subreddit di Final Fantasy, si è parlato molto di come si chiamerà la terza parte. "Si accettano scommesse per un titolo con la R nella terza parte", inizia la discussione, seguita poco dopo da una serie di suggerimenti. "Realm Reborn", ipotizza un fan di Final Fantasy 14. "Revengeance", "Return of the Soldier" e "Resurrection" sono tutti titoli in lizza.

Oltre a tutti questi suggerimenti plausibili, però, l'utente Scooby-Doo è entrato nel subreddit con altri suggerimenti a tema Final Fantasy 14, come "Rendwalker", "Reavensward", "Readowbringers" e "Rormblood".

Fonte: Gamesradar.