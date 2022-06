Final Fantasy 7 Remake: Barret può impugnare la Buster Sword di Cloud

Gli sviluppatori di Final Fantasy 7 Remake hanno rivelato se Barret Wallace può impugnare l'iconica arma Buster Sword di Cloud in battaglia. La Buster Sword è famigerata per essere un'arma sovradimensionata, al punto che è stata parodiata molte volte.

Final Fantasy 7 è stato pubblicato sulla prima PlayStation nel 1997. Cloud e la sua Buster Sword sono apparsi in numerosi giochi crossover e spin-off di Final Fantasy 7 nel corso degli anni, quindi il loro design doveva essere perfetto nel remake. Solo pochi personaggi del gioco hanno usato la Buster Sword, con Cloud Strife, Zack Fair e Angeal Hewley che la usano tutti ad un certo punto della serie. Gli altri membri del gruppo hanno le proprie armi e stili di combattimento, quindi non hanno mai usato la Buster Sword in battaglia. Ora a Masaki Kazeno, designer di modelli di personaggi di Final Fantasy 7 Remake, è stato chiesto in un'intervista se Barret potesse usare questa spada.

"I bicipiti di Barret sono chiaramente enormi quando li vedi nel gioco. Per un confronto di facile comprensione, la superficie di una sezione trasversale della parte superiore del braccio di Barret è circa quattro volte più grande di quella di Cloud. Se estrapoli questa differenza in termini di forza fisica, allora sì, sembra che Barret possa sollevare e tagliare con la Buster Sword in una mano. Tuttavia, questa è una cosa molto diversa dal chiedere se potrebbe brandirla come arma. Se assumiamo che la Buster Sword sia fatta di ferro, sarebbe una spada gigantesca che pesa circa 40 kg e ci sarebbero molti fattori necessari per maneggiarla in modo efficace, oltre alla semplice forza muscolare. Fondamentalmente, questo mostra quanto sia fantastico Cloud per essere in grado di usarlo così elegantemente" ha dichiarato.

L'intervista conferma quindi che Barret può sollevare la Buster Sword con una mano, ma non può maneggiarla efficacemente come arma in combattimento.

Durante la recente diretta di Final Fantasy, è stato annunciato ufficialmente la seconda parte di Final Fantasy 7 Remake che si chiamerà Rebirth.

