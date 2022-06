Final Fantasy VII Rebirth non sarà un remake

Square Enix ha finalmente annunciato la seconda fase del progetto Final Fantasy VII Remake, anche se non si può più chiamare remake.

Ufficialmente rivelato come Final Fantasy VII Rebirth, il lancio è previsto per l’Inverno del 2023 come esclusiva PS5. La prima sbriciata al titolo è stata possibile darla durante le celebrazioni per i 25 anni di Final Fantasy VII lo scorso giovedì. Secondo quanto dichiarato da Yoshinori Kitase, i piani sono di creare una trilogia di questo Remake, senza svelare tuttavia quale sarà il terzo titolo che l’andrà a completare.

Il piccolo stralcio di gameplay visto durante l'evento mostra Cloud Strife, Zack Fire e Sephirot. Si può ascoltare anche la voce narrante di Aerith, che fa riferimento ad eventi chiave avvenuti nella versione PS1 del gioco.

Durante l’evento inoltre, ci sono stati ulteriori annunci a sorpresa, ad esempio il rilascio di Final Fantasy VII Remake Intergrade anche su Steam, e la sua compatibilità con Steam Deck.

Ultimo ma non ultimo, Final Fantasy VII Crisis Core è stato annunciato per la fine del 2022 per le console di ultima generazione e per PC. Sony sta rimasterizzando anche questo gioco, rilasciato in origine solo per PSP.