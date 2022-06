Final Fantasy 7 Remake Parte 2 vicino al reveal? C'è una data per l'evento che celebra il 25° anniversario

Square Enix aveva promesso annunci per il 25° anniversario di Final Fantasy 7 e ora sappiamo quando avverrà. E la cosa importante è che i fan del gioco non dovranno aspettare molto per scoprire se Final Fantasy Remake Parte 2 sarà all'evento.

L'appuntamento è per venerdì 17 giugno a mezzanotte in punto. La trasmissione per celebrare il 25° anniversario di Final Fantasy 7 sarà l'occasione per scoprire tutte le novità sul gioco e sui suoi spin-off. Vedremo sicuramente il gioco mobile FF7 Ever Crisis, che ripercorre in salsa chibi tutti gli eventi di Final Fantasy 7 e dei suoi episodi accessori come Dirge of Cerberus, Crisis Core. The First Soldier, il battle royale disponibile su smartphone dovrebbe presentare anche nuovi contenuti.

Ma quello che i fan aspettano è un possibile teaser, o addirittura un trailer, di Final Fantasy Remake Parte 2. L'occasione sarebbe perfetta per dare notizie sulla seconda parte delle avventure reinventate di Cloud e la sua banda, e sul progresso dello sviluppo.

Join us next week for around 10 minutes to celebrate 25 years of @FinalFantasy VII: https://t.co/y074ldZMhg



Co-stream the broadcast and share your reactions with #FFVII25th. Please be excited. pic.twitter.com/DskOd2CxQj — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) June 10, 2022

Noi di Eurogamer seguiremo la diretta, pertanto rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno svelate.

Fonte: Eurogamer