Final Fantasy VII Remake per Xbox? I fan scoprono un indizio su PlayStation Store

Final Fantasy 7 Remake è disponbile per PS4 e PS5, ma sembra che il periodo di esclusività temporale per le piattaforme PlayStation stia per giungere al termine e, quindi, il titolo potrebbe finalmente arrivare anche su Xbox.

I fan di Final Fantasy 7 Remake hanno scoperto un interessante indizio su PlayStation Store. Come riportato su ResetEra, i giocatori hanno notato che il titolo non figura più nella sezione "PlayStation Console Exclusive" sullo store di Sony.

Questo potrebbe significare che FF VII Remake stia per arrivare anche su Xbox Series X/S e Xbox One, poiché l'accordo di esclusività con PlayStation sta per arrivare alla fine.

Senza conferme ufficiali, dobbiamo classificare come rumor quanto emerso. Tuttavia, con importanti eventi estivi, come quello di Xbox e Bethesda, potrebbero arrivare novità anche su Final Fantasy VII Remake per Xbox.

Vi ricordiamo che il remake è approdato anche su PC, via Epic Games Store, lo scorso anno.

Che ne pensate?

Fonte: ResetEra.