Genshin Impact subisce un adorabile demake per la gioia dei fan

Anche se tutti noi preferiamo stili artistici diversi nei videogiochi, c'è una cosa su cui siamo tutti d'accordo: la pixel art non ha età. Lo stile artistico, unito al genere roguelike, è responsabile di portare sotto i riflettori tutta una serie di talentuosi studi indipendenti. Quindi, non sorprende che ogni volta che vediamo una demake in pixel art di un gioco, questo tende ad avere un aspetto incredibilmente fantastico.

Lo stesso si può dire di questo demake in pixel art di Genshin Impact. Il video è stato creato dal pixel artist freelance OhoDavi e presenta un incontro tra alcuni personaggi di Genshin Impact e un nemico. Possiamo vedere Aether, Keqing, Zhongli e Ningguang affiancati da alcuni personaggi di supporto che combattono un Ruin Hunter.

L'elegante video di 20 secondi mostra il gruppo che esegue diversi attacchi che i giocatori di Genshin Impact sicuramente riconosceranno, per respingere il nemico e infliggergli danni enormi. L'opera d'arte ha ricevuto parecchia popolarità su Twitter e tutti hanno elogiato l'artista.

OhoDavi ha continuato menzionando che l'intera scena è stata disegnata a mano e che ci sono voluti circa un anno, con una media di due ore al giorno, per essere completata. È composto da 306 fotogrammi in totale e ci è voluto così tanto tempo perché ha provato una serie di stili diversi prima di usare questo.

Fonte: GamesRadar