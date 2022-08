Ghost Of Tsushima: Andrew Koji sarà il protagonista del film!

Sony si sta muovendo pesantemente sulla trasposizione cinematografica e televisiva dei suoi brand videoludici. Abbiamo avuto Uncharted e tra qualche mese avremo la serie TV su The Last of Us prodotta da HBO, ma sono in cantiere serie anche Horizon Zero Dawn e God of War oltre al film dedicato a Ghost of Tsushima.

Oggi parliamo proprio di questo perché dopo l'ufficialità del regista (Chad Stahelski, direzione dei John Wick) ora abbiamo anche l'attore protagonista: Andrew Koji. Conosciuto ultimamente per aver interpretato Storm Shadow in Snake Eyes, spin-off di G.I. Joe, ora interpreterà Jin Sakai, il protagonista del videogioco, anche se non dobbiamo aspettarci situazioni simili a quanto visto finora.

Lo stesso Sakai pensa infatti che i film di questo tipo dovrebbero camminare con le loro gambe, senza troppi riferimenti diretti ai videogiochi. Come dargli torto. Effettivamente, i film più riusciti ultimamente sono quelli che si sono presi grosse libertà narrative, come Sonic o Detective Pikachu (senza dimenticare la serie Arcane basata su League of Legends). Certo, abbiamo avuto anche Monster Hunter e lo stesso Uncharted, per cui non è una regola che garantisce qualità. Le basi per fare bene in questo caso ci sono tutte e non resta che attendere il primo trailer.

Fonte: PSU