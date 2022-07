Ghost of Tsushima ispira: ex sviluppatori di CD Projekt Red lavorano a un gioco ambientato nel Giappone feudale

Dark Passenger è un nuovo studio con sede a Varsavia, in Polonia, composto in parte da ex sviluppatori di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, e la presentazione del suo primo gioco ricorda un po' Ghost of Tsushima e la sua modalità multiplayer Legends.

Dark Passenger è comparso online questa settimana e, come ha segnalato Shinobi602 su Twitter, il team è attualmente impegnato nella produzione iniziale del suo primo gioco. Il sito web dello studio spiega che già da diversi anni crea animazioni, sequenze cinematografiche, personaggi e altri asset per giochi indie e AAA, e ora si sta imbarcando nel proprio progetto "che è attualmente nella prima fase di produzione".

"Stiamo costruendo un mondo coinvolgente e oscuro, pieno di segreti, personaggi insoliti e conflitti che consumano la Terra del Sol Levante", si legge sul sito.

Descritto come un gioco d'azione online con prospettiva in prima persona, il titolo di Dark Passenger punta al multiplayer con PvE cooperativo e PvP competitivo. È ambientato nel Giappone feudale, dopo l'ascesa di un "invasore senza nome" che usurpa il trono all'attuale shogun.

New game studio Dark Passenger has been announced, comprised of veteran talent from CD Projekt RED.



The @DPassenger_ team has been working the past two years in pre-production on a new IP based in feudal Japan.



