Ghost of Tsushima: il regista vuole che il film abbia lingua e attori giapponesi

Ghost of Tsushima è un gioco ampiamente ispirato ai film classici giapponesi sui samurai, ed il regista Chad Stahleski vuole portare quello stesso spirito nel film tratto dal gioco al quale sta lavorando.

Parlando a Collider, Stahleski ha senza mezzi termini definito i film di Akira Kurosawa”fra i cinque maggiori film che hanno influenzxato la mia carriera” e il suo desiderio esplicito è quello di trasportare questa influenza nel film, perché sarà l’unico per far venire il film esattamente com’è nella sua mente.

“E sinceramente, ci stiamo provando, in tutti i personaggi” ha aggiunto Stahleski “Questo significa che l’invasione Mongola dell’isola di Tsushima è una cosa giapponese, e che ci sarà un cast completamente giapponese, e tutto sarà in lingua giapponese. Sony sta lavorando a questo”.

Stalehski inoltre vuole che il film esca nei cinema e non su piattaforme di streaming come Netflix o altre, anche se da queste vuole importare l'idea di non far doppiare il film ma proporlo semplicemente coi sottotitoli, esattamente come è accaduto con Squid Game, per permettere allo spirito del film di emergere in tutta la sua "orientalità" anche attraverso il parlato dei personaggi.

Il regista è noto per aver diretto tutta la saga di John Wick, compreso il prossimo capitolo, e questo suo amore viscerale per l’oriente era già ben sottolineato nei suoi film.

