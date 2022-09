Ghost of Tsushima arriverà su PC il prossimo anno?

Adrian Perea, noto insider famoso per aver annunciato Uncharted Legacy of Thieves mesi prima che lo facesse la stessa Sony, ha dichiarato che The Last of Us Part 1 e Ghost of Tsushima arriveranno su PC nel 2023 su Twitter.

TLOU part 1 and Ghost of Tsushima will release on PC in 2023 — Adrien Perea (@PereaAdrien) September 5, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

L’arrivo di The Last of Us Part 1 non stupisce, in quanto era già stato confermato che l’acclamato titolo di Naughty Dog sarebbe arrivato su PC in un periodo non precisato. A lasciar a bocca aperta tuttavia è l’arrivo del gioco ambientato nel Giappone feudale su PC, dopo esser uscito sia per PlayStation 4 che per PlayStation 5 raccogliendo i favori di critica e fan per la sua innegabile bellezza.

Sony ovviamente non ha rilasciato dichiarazioni in tal senso, ma Ghost of Tsushima era presente nel famigerato leak di GeForce Now. Sarà interessante capire le mosse di Sony nell’ambito del gaming PC. Potrebbe creare in futuro una sua piattaforma simile a quella di Game Pass ed includerla in un abbonamento? Sarebbe una buona mossa da parte dell’azienda nipponica.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: Kitguru