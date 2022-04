Ghost of Tsushima: trovato lo sceneggiatore del film

Poco più di un anno fa, Sony ha annunciato un adattamento cinematografico dell'epopea samurai d'azione e avventura di Sucker Punch, Ghost of Tsushima, rivelando che Chad Stahelski, il regista dei film di John Wick, sarà al timone del progetto.

Ora, sembra che il film continui a fare progressi, poiché un altro nome è ora assegnato a un ruolo cruciale per la realizzazione della pellicola.

Come riportato da Deadline, il film di Ghost of Tsushima sarà scritto da Takashi Doscher. Doscher è noto per il suo lavoro su Only, sul suo film d'esordio Still, sul documentario ESPN A Fighting Chance e sul film in uscita Blue.

PlayStation Productions ha intensificato gli sforzi di Sony per espandere le proprietà PlayStation nello spazio film e TV. Il film Uncharted è uscito poco fa, mentre sono attualmente in lavorazione anche gli adattamenti TV di The Last of Us e Twisted Metal.

Ghost of Tsushima, che ha venduto oltre 8 milioni di copie, è disponibile su PS5 e PS4.

Fonte: Gamingbolt.