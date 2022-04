God of War Ragnarok uscirà nel 2022, arriva ancora una conferma

In questi giorni, Sony Santa Monica Studio ha twittato un video di Cory Barlog che chiede ai fan di essere pazienti per quanto riguarda la notizie (e la data di uscita) di God of War Ragnarok.

Questo messaggio ha ricevuto numerose risposte dai follower preoccupati che la continua mancanza di informazioni sul gioco potrebbe significare un suo eventuale rinvio al prossimo anno. Il video è stato pubblicato anche dal direttore dell'animazione del gioco Bruno Velazquez, a cui è stato chiesto da un follower: "Rassicuraci che quest'anno arriverà al 100%".

Velazquez ha fatto come il follower ha chiesto, rispondendo categoricamente : "Ragnarok arriverà quest'anno". Si tratta quindi dell'ennesima conferma da parte di un membro del team. Ora i fan non aspettano altro che di poter sapere la data di uscita di uno dei giochi più attesi del 2022.

Ragnorok is coming this year. — Bruno Velazquez 🎮🕹 (@brunovelazquez) April 20, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile una volta uscito sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5.